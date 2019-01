Ausstand auch am Donnerstag Geldtransport-Mitarbeiter streiken - Demo in München

Unklar sei, ob auch am Freitag gestreikt werde, sagte der Landesfachbereichsleiter der Gewerkschaft Verdi, Kai Winkler. Das werde am Donnerstag entschieden. In mehreren Orten Bayerns sind Beschäftigte der Geld- und Wert-Branche am Mittwochmorgen in den Warnstreik getreten.