Gehaltsobergrenze: Rummenigge und Keller einig

Am Sonntag hatte Rummenigge den Boss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) scharf attackiert. Er sei "irritiert über seine populistische Wortwahl", sagte der Bayern-Boss bei "Sky", "weil Keller ein Mann ist, der sehr genau überlegt, was er sagt". Für seine Äußerungen erhielt der Bayern-Boss auch Rückendeckung von Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus. Zuvor hatte Keller in einem Spiegel-Interview die "Großkotzigkeit" neureicher Fußballmillionäre beklagt und für die Zeit nach der Coronakrise "mehr Demut" eingefordert.