Reiter erinnerte an Häftlinge des KZ Dachau, die "bis zum Kriegsende zur Bombensuche zwangsrekrutiert wurden" und dabei in München ihr Leben gelassen hätten. "Angesichts der gegenwärtigen Unsicherheit in der Welt und den Diskussionen um die atomare Bedrohung appelliere ich an alle Verantwortlichen und Mächtigen zum Dialog und zur besonnenen Abrüstung, damit sich die Schrecken unserer Vergangenheit nicht wiederholen", erklärte Reiter,