Ausnahmezustand am Freitag Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger: Arbeit vs. Vergnügen

Den ersten Ausschnitten nach zu urteilen, hielt Frankhauser sich noch etwas zurück. Wie wohl alle Zuschauer auch, staunte sie über die schrägen Offenbarungen (Sex, Stuhlgang etc.) von Blondine Emmy Russ (21, "Beauty and the Nerd"). Außerdem tröstete sie die kurzzeitig emotional etwas überforderte Jasmin Tawil (38) - Ex-Frau von Adel Tawil (41) - mit Yoga. Die Sat.1-Show startete am Freitag (7. August), das Live-Show-Finale wird am 28. August um 20.15 Uhr ausgestrahlt.