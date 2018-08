Gegner wünschen sich die Löwen

Die Auslosung ergab: Die Giesinger treten schon am kommenden Dienstag oder am Mittwoch beim Bezirksligisten FC Ergolding an (im AZ-Liveticker). Spielort und genaue Anstoßzeit sind noch nicht bekannt. Die Niederbayern durften sich als letzter verbliebener Kreissieger der Gruppe Süd einen Wunschgegner aussuchen – die Wahl fiel freilich auf den begehrten TSV 1860, die für kleine Klubs immense Mehreinnahmen verspricht.