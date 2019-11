"Wir haben hier sozusagen zwei Hochhäuser in den Boden gebaut"

Also entschloss man sich, zwei völlig separate Abgänge zu den Linien U1 und U2 einzurichten, jeweils am Ende der Bahnsteige, mit Zugängen am Sendlinger-Tor-Platz und an der Blumenstraße. Der momentane Zugang über die Gleise der U3 und U6 befindet sich bekanntlich etwa in der Mitte der Gleise. Dafür musste man zwischen den beiden U-Bahn-Röhren der U1 und U2 zunächst etwa 20 Meter in die Tiefe bohren, die Wände sichern und dann Richtung Gleise graben. "Wir haben hier sozusagen zwei Hochhäuser in den Boden gebaut", sagt Projektleiter Schaller.