München - Einen Cappuccino in der Frühlingssonne schlürfen, das Feierabend-Bier mit den netten Kollegen – oder ein gemütlicher Restaurantbesuch mit der Familie: Momente wie ein Kurzurlaub. All das gehört freilich auch stark zum Münchner Lebensgefühl dazu. Doch damit ist jetzt leider bald Schluss. So drastisch es klingt, so erforderlich scheint es in Corona-Zeiten mit Blick auf Italien zu sein.