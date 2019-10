Statt Begrüßungsfreude wurde das Paar mit lauten Buh-Rufen empfangen. Michael und seine Laura ließen sich davon aber nicht vertreiben und bestellten etwas zu trinken. Doch damit nicht genug: Direkt am Tisch neben dem Promi-Pärchen saßen Fans der Amateure des FC Bayern, die ihren Schlachtruf "Ama Ama Ama Amateure" anstimmten - und damit auch partout nicht aufhören wollten. Der Fan-Account "fcbayern_amateure" veröffentlichte in der Story ein Video des Vorfalls. Beim Verlassen des Zeltes gab es aber offenbar viele Beleidigungen zu hören. Die Situation soll Laura so mitgenommen haben, dass sie in Tränen ausgebrochen ist.