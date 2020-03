Ausflug ins Winterwunderland In farbenfrohen Outfits: Die schwedischen Royals grüßen aus dem Schnee

Den Schnee suchen Skifans in diesem Winter in Deutschland teilweise vergeblich. Die schwedischen Royals scheinen in ihrer Heimat mehr Glück zu haben. Gemeinsam mit Königin Silvia (76), Prinz Carl Philip (40), Prinzessin Sophia (35) und seinen Enkeln Gabriel (2) und Alexander (3) grüßt König Carl Gustaf (73) seine "Untertanen" nun aus der verschneiten Provinz Jämtland - in Form eines farbenfrohen Familienfotos auf Instagram.