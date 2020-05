Seat Leon: Kosten in der "Xpression"-Variante

Die Xpression-Version hat neben dem Virtual Cockpit unter anderem Sportsitze vorne, beleuchtete Einstiegsleisten, Climatronic, das Licht- und Sicht-Paket, Voll-LED-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten, ein dynamisches LED-Band am Heck, die Ultraschall-Einparkhilfe hinten, Nebelscheinwerfer mit Abbiegefunktion sowie elektrisch einstell- und bezeizbare Außenspiegel an Bord – und das zum Preis von 25.750 Euro in der ausprobierten Kombination mit dem 1,5-Liter-TSI und Sechsgang-Handschaltung. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den 1.300-Kilo-Wagen übrigens in 9,4 Sekunden auf 100 Sachen und macht ihn maximal 213 km/h schnell. Der Testverbrauch pendelte sich im tendenziell flotten Mischbetrieb auf 6,4 Liter ein – weniger wäre auch möglich gewesen.