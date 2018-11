Als es los geht, wird einem kurz fast schwindlig, die Bahn legt sich ganz schön in die Kurve und taucht gleich nach dem Ostbahnhof ab in den Untergrund. Im Tunnel ist es stockdunkel, Signale zeigen, ob und wie weit die Strecke nach vorne frei ist. Vom Rosenheimer Platz bis kurz vor Pasing kommuniziert ein Kabel im Gleis mit dem Fahrzeug, wichtige Informationen werden auf den Geräten vorm Lokführer angezeigt, Geschwindigkeit, Zugkraft, der Fahrplan und vieles mehr. Auch eine S-Bahn ist eben in gewisser Weise ein Computer.