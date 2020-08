An Bahnsteigen Menschen oft ohne Maske

Was auffällt: Vor allem an den Bahnsteigen und in den Bahnhöfen laufen viel zu viele Menschen ohne Maske herum. Im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs stolpert man quasi alle paar Meter über einen Maskenmuffel. Drei Mädchen gehen in Richtung Karstadt, zwei mit Maske, eine ohne. Ein Polizist ist weit und breit nicht zu sehen. Die übrigen Passanten ignorieren das Trio. Nur ein paar Meter weiter schlendern zwei Frauen in schwarzen Sommerkleidern vorbei in Richtung Stachus. Sie kassieren zwar etliche ärgerliche Blicke von umstehenden Leuten, doch Kritik lassen die Grazien lässig abperlen.