Trudering-Riem - Was ist in der Nacht zu Christi Himmelfahrt in der Wamslerstraße in Kirchtrudering geschehen? Gegen 1.40 Uhr wurde der Rettungsdienst verständigt. Ein Mann war aus einem Fenster aus etwa zwölf Metern Höhe in den Innenhof aufs Pflaster gestürzt. Dabei erlitt der 28-Jährige lebensgefährliche Verletzungen.