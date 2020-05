Jetzt ist es fix: Heidi Klum (46) wird am kommenden Donnerstag nicht live in Berlin beim eigentlichen Finale von "Germany's next Topmodel" vor Ort sein. Das gab der Sender ProSieben am Donnerstagabend bekannt. Grund sind die Reiseschwierigkeiten aufgrund der Corona-Krise. Dieses Jahr sei alles etwas anders, wird Klum zitiert. "Ich entschuldige mich - ich kann leider nicht nach Berlin reisen", so die Model-Mama weiter.