Der 56-Jährige wurde am Samstagabend nahe Norderstedt gefasst und in eine Fachklinik gebracht, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte. Der Mann war bereits Mitte Juli nach einem Ausgang nicht mehr in die Klinik zurückgekehrt, in der er wegen eines Haftbefehls des Landgerichts Kaiserslautern im Maßregelvollzug gesessen hatte.