Aus aktuellem Anlass "Wie gefährlich ist das Coronavirus?": "Hart aber fair" vorverlegt

Aufgrund der Verbreitung des Coronavirus in Europa und des großen öffentlichen Interesses an dem Thema zeigt das Erste die neue Ausgabe von "Hart aber fair" - mit dem Titel "Zwischen Hysterie und begründeter Angst: Wie gefährlich ist das Coronavirus?" - am heutigen Montagabend bereits um 20:15 Uhr. Ab 22:15 Uhr folgen dann die "Tagesthemen". Die dreiteilige Dokumentation "Im Reich der Wolga" verschiebt sich dadurch um jeweils eine Woche.