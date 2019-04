Auktion läuft noch bis 17. April Papa von Heidi Klum versteigert Kegelbahn

Klum wolle mit dem Verkauf kein Geld verdienen, der Erlös gehe an ein Kinderkrankenhaus. Der Papa von Heidi Klum lässt derzeit einen Gasthof in seiner Heimat Bergisch Gladbach renovieren, für die dortige Kegelbahn habe er jedoch keine Verwendung mehr. Was mit der ehemaligen Gaststätte nach der Restauration geschieht, ist bislang noch nicht bekannt. "Ich bin im Moment in Gesprächen mit mehreren Brauereien", sagte Klum zu seinen Plänen. Es stehe derzeit aber noch nicht fest, wie es weitergehe.