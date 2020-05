Die drei Verteidiger gehen davon aus, dass die 51-jährige Frau bei einem Unfall ums Leben kam, nachdem sie auf dem Hof in die Güllegrube gestiegen und dabei in die Fäkalien gefallen sei. Denn am ganzen Körper der Frau sei Gülle gewesen, betonte Anwalt Peter Witting. "Das erklärt sich nur, wenn jemand in der Soße drin war - und zwar voll." Danach sei die Frau noch selbst aus der Grube gestiegen und sei dann daneben gefunden worden, aber trotz Wiederbelebungsversuchen umgekommen.