Mainz - Drei Aufzeichnungen der ZDF-Show "Fernsehgarten on tour" auf der Kanareninsel Fuerteventura werden wegen des Coronavirus abgesagt. Die "momentanen Einschränkungen durch das Coronavirus und die dadurch entstehenden logistischen Schwierigkeiten bei der Realisierung einer solchen Auslandsproduktion" nannte das ZDF am Mittwoch in Mainz als Grund.