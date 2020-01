Auftritt zu dritt Heidi Klum strahlt mit den Kaulitz-Zwillingen bei den Grammy Awards

Ein glamouröser Abend in Los Angeles? Da darf Topmodel Heidi Klum (46) natürlich nicht fehlen. Am gestrigen Sonntag besuchte die 46-Jährige die 62. Verleihung der Grammy Awards im Staples Center in Los Angeles. Ihre Begleitung: Ehemann Tom Kaulitz (30) sowie dessen Zwillingsbruder Bill Kaulitz (30).