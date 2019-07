Auftritt in Königsblau Lilly Becker versprüht in Wimbledon Sommergefühle

Nicht nur die britischen Royals statten in diesen Tagen den Wimbledon Championships den einen oder anderen Besuch ab. Auch Lilly Becker (43) war am Donnerstag in der berühmten Londoner Sportstätte anzutreffen - und in ihrem königsblauen Jumpsuit von Faithfull The Brand kaum zu übersehen. Der Einteiler mit tiefem V-Ausschnitt vorne und einem runden Ausschnitt hinten war in Midi-Länge geschnitten und bezauberte mit einem dezenten Blümchendruck.