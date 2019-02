Bonn - Stefan Raab (52) ist überraschend auf einer Opernbühne aufgetreten. Der Moderator, der sich vor mehr als drei Jahren vom Fernsehbildschirm zurückgezogen hat, war am Samstag Überraschungsgast bei einem Konzert seines einstigen Schützlings Max Mutzke (37, "Can't Wait Until Tonight") in Bonn, wie sein Management erklärte.