Auftritt in Australien Süße Geste: Herzogin Meghan trägt Dianas Schmuck

Die schwangere Herzogin Meghan (37) und ihr Ehemann, Prinz Harry (34), sind aktuell auf offizieller Mission in Australien unterwegs. Doch noch ein Royal ist indirekt dabei: Prinzessin Diana (1961-1997). Meghan erinnerte mit dem Schmuck, den sie bei einem ersten offiziellen Termin trug, an die verstorbene Mutter von Prinz Harry. Die 37-Jährige überraschte mit Ohrringen in Schmetterlingsform, die Diana während einer Kanada-Reise im Jahr 1986 getragen hatte. Doch damit nicht genug, Meghan trug zudem einen goldenen Armreif, den Diana beim Besuch eines Seniorenzentrums 1990 in London anhatte.