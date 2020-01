Die erste Folge der Casting-Show "Germany's next Topmodel" ist vorbei. Beim offenen Casting im Olympia-Stadion in München musste Model-Mama Heidi Klum (46), zur Auftaktshow unterstützt durch Gastjuror Julien MacDonald (48), wieder mal reihenweise Herzen brechen, stellte aber auch gleich klar: "Die 15. Staffel wird härter als je zuvor". Die Rolle als Traumzerstörerin mache ihr "keinen Spaß", aber "Germany's next Topmodel" sei nun mal ein Wettbewerb, so Klum. Damit war die Marschrichtung direkt klar.