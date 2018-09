Heißt: Hiller am Zug, Bonmann nur Zuschauer. "Es heißt für mich, im Training weiterhin alles zu geben, zu versuchen, mich zu verbessern und das im Spiel auch zu zeigen", so der Profiteur von Bonmanns (längerem) Weg zur Besserung. Dafür bietet sich ein Dreierpack an: Am Samstag steigt um 14 Uhr das Wiesn-Heimspiel der Sechzger gegen den SV Wehen Wiesbaden, es folgen das "kleine" Münchner Derby bei der Spielvereinigung Unterhaching am Mittwoch und der Vergleich mit den Würzburger Kickers am darauffolgenden Montag (jeweils 19 Uhr).

Hiller dazu: "Drei Spiele in zehn Tagen – das ist schon eine hohe Belastung. Ich denke aber, dass wir fitnessmäßig auf einem guten Stand sind, von daher wird es kein Problem werden." Besonders freue er sich "auf das Stadtderby gegen Haching", und er wolle aus den drei Duellen "möglichst viele Punkte herausholen".

Sechzigs starker Saisonstart, der die Bierofka-Löwen nach sieben Spieltagen auf Rang fünf brachte, ist für Hiller nicht erstaunlich. "Wir wussten von Anfang an, dass wir eine gute Mannschaft haben. In den letzten Spielen hat man gesehen, dass die Abläufe mehr und mehr stimmen, dass dies mehr und mehr kommt – und dass wir verdient elf Punkte haben."

Die solide Ausbeute sei aber auch kein Anlass, um vorzeitig das Saisonziel (nach oben) zu korrigieren: "Ab wann der Klassenerhalt geschafft ist oder wir nach oben schauen können, ist noch in weiter Zukunft." In ebenso weiter Zukunft soll auch der Zeitpunkt liegen, an dem er wieder weichen muss aus dem Löwenkäfig.