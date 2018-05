"Am Montag wurden die Rasen- und andere Schäden begutachtet. Sie werden behoben und dem Verein wie besprochen in Rechnung gestellt." Ob der Rasen in der Sommerpause nicht ohnehin ausgetauscht worden wäre? Nein, sagte die Sprecherin. "Nur an den Toren, sonst nicht." Wie teuer die Angelegenheit für die Löwen wird? Dazu macht die Stadt keine Angaben.