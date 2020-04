1860-Boss Gorenzel setzt sich für Saison-Fortsetzung ein

Gorenzel kritisierte erneut jene Vereinsbosse, die sich für einen Saisonabbruch stark machen. In die Richtung von Waldhof Mannheims Geschäftsführer Markus Kompp, der sich für einen Aufstieg des Tabellen-Zweiten am grünen Tisch einsetzt und mehrfach gegen eine Verschwiegenheitsvereinbarung verstieß, konterte Gorenzel: "Das ist eine Frage des Führungsstils, den jeder für sich selbst wählen muss. Ich habe da eine klare Haltung und da gilt es, sich an Absprachen zu halten." Zudem war der Mailverkehr zwischen Kompp und Gorenzel öffentlich geworden. Sechzigs Sportchef dazu: "Wenn E-Mails den Medien zugespielt werden, muss man das zur Kenntnis nehmen. Ich habe einen klaren Wertekompass und würde diese Dinge nie in die Waagschale werfen."