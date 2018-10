München - Der TSV 1860 feilt weiter an der Rückkehr in höhere Gefilde des Fußballs. Am heutigen Sonntag findet ab 14 Uhr eine Aufsichtsratssitzung der Sechzger statt. Yahya Ismaik, Bruder von Investor Hasan Ismaik und Vorsitzender des Gremiums, hat erneut zur längst überfälligen Sitzung geladen, die bereits mehrfach verschoben werden musste.