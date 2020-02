Piloten testen unter schwersten Bedingungen

Die äußeren Umstände hätten nicht ekliger - oder für den Härtetest passender - sein können: Regen- und Graupelschauer, böiger Wind, leicht angetautes Glatteis auf dem Übungsgelände namens Winterzentrum Hintersee des Austria-Automobilclubs ÖAMTC in der Nähe von Salzburg. Klar: Nässetriefendes Eis ist mindestens doppelt so rutschig wie tiefgefrorenes. Hier wird, so zeigt sich später, jeder Lenkfehler und jeder Millimeter zu viel am Gaspedal bestraft - und zwar umgehend.