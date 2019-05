Das Landratsamt sah die Sache deutlich anders. Schon Donnerstagfrüh kamen die ersten Anrufe aus der Passauer Behörde. Die Botschaft – unmissverständlich. "Man ist mir gleich mit möglichen straf- und zivilrechtlichen Strafen gekommen", erzählt der Bürgermeister. Daraufhin habe er die Schilder besser gleich wieder entfernen lassen.

Verständnis dafür hat Müller allerdings keins. "Man hätte es schon mit etwas mehr Humor nehmen können. Stattdessen schießen die gleich mit Kanonen auf Spatzen."

Ortsschilder müssen erkennbar sein

Der Sprecher des Landratsamtes Passau weist der AZ gegenüber darauf hin, dass ein Ortsschild zweifelsfrei als solches erkannt werden müsse: "Ungeachtet aller Sympathie, die man für den Aufruf zur Europawahl aufbringen kann, gibt es klare Vorschriften und Regelungen."

Am Donnerstag hatte Kobler noch gedacht, dass laut Verkehrsjuristen die neuen Taferl den Originalschildern so ähnlich seien, dass dies kein Problem darstellen dürfte. "Im Bayerischen Wald sind im Winter zudem die Ortsschilder oft tagelang mit Schnee bedeckt. Da wiederum kräht kein Hahn danach", so Kobler.

Lesen Sie hier: EU-Errungenschaften - So profitieren Bürger jeden Tag

Lesen Sie hier: Zehntausende erwartet - Groß-Demo für Europa