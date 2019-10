Aufruf für "Wetten, dass..?" Thomas Gottschalk: "Eine Baggerwette brauche ich!"

Die einmalige "Wetten, dass..?"-Show wird am 7. November 2020 in Offenburg stattfinden. Wettkandidatinnen und Wettkandidaten können sich bereits bewerben. "So es mich dann noch gibt, komm' ich dann raus und begrüße endlich wieder mal Deutschland, Österreich und die Schweiz", sagte Gottschalk in seiner "80er-Show". Der Moderator feiert im Mai 2020 seinen 70. Geburtstag.