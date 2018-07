Aufruf auf Instagram Heidi Klum startet die nächste "GNTM"-Runde

"Germany's next Topmodel" geht 2019 in die nächste Runde. Auf Instagram hat Chef-Jurorin Heidi Klum (45) nun dazu aufgerufen, sich für das Casting für die 14. Staffel zu bewerben. Interessentinnen sollen ein Foto oder Video schicken, so Klum, die verspricht, "sich alles anzukucken". "Ich freue mich auf euch", stahlt sie in die Kamera.