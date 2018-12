Bierofka: Kein Angriff auf die Fans

Auf keinen Fall, sagt "Biero" am Dienstag auf der Webseite des TSV 1860 und richtet das Wort direkt an die Fans: "Liebe Löwen, in der Presse wird – ohne Rücksprache mit mir – darüber spekuliert, dass ich bei der 1:3-Niederlage gegen Carl Zeiss Jena obszöne Gesten Richtung Fans auf der Haupttribüne gemacht hätte", so der 39-Jährige, der übrigens für eine AZ-Anfrage am Montagvormittag nicht zur Verfügung stand.