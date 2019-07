Dabei ist noch nicht einmal geklärt, wie man die Fußballanhänger dann in die jeweiligen Fanzonen locken und dort dann auch unterhalten möchte. "Ein bisschen Musik und viele Dixi-Klos werde es geben", erklärt Zurek. Und zum Thema Getränke- bzw- Bierauschank hat man sich auch noch nicht sehr viel Gedanken gemacht, es werde eben "das getrunken, das man ausschenken darf." Den Regularien der Uefa zufolge kann dies entweder leichtes Bier bedeuten oder gar keines. Und ob das durstig-trinkfeste und feierwütige Fußballfans in Scharen in die Fanzonen locken wird, in einer Stadt wie München mit all seinen Kneipen und Lokalen, darf durchaus angezweifelt werden.

