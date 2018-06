Die erste WM mit 33

Nun also das zweite Gruppenspiel gegen den Weltmeister. Bei seiner ersten WM überhaupt. Seit 2006 spielt der 33-Jährige in der Nationalmannschaft, bei der WM in Deutschland, als der Gastgeber die Schweden im Achtelfinale 2: 0 besiegte, war er noch nicht dabei.

2010 und 2014 gelang den Skandinaviern die Qualifikation nicht. Nun will es Granqvist gegen die DFB-Elf wissen. Für sich und vor allem für sein Team. Jogis Offensivspieler sollten gewarnt sein.

