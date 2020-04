"Dann stell ich mit die Frage, was brauch ich von dem, was ich noch nicht habe"

Entstanden sei das neue Lied dann daheim in kürzester Zeit. Im Lied singt Gabalier: "Wenn der Wind, der uns antreibt, auf einmal von ganz woanders her weht. Wenn die Welt, die man kennt, sich von heute auf morgen langsamer dreht. Dann stell ich mir die Frage, was brauche ich von all dem, was ich noch nicht habe."