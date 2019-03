Auffälliger Auftritt Heidi Klum: Zu Ehren der "Powerpuff Girls" im pinken Federkleidchen

Was für ein farblich passendes Outfit am Internationalen Frauentag! In Los Angeles hat Heidi Klum (45) am Freitag die Fashion-Show von Christian Cowan in einem aufsehenerregenden pinken Hoodie-Minikleid des Designers besucht. Das Mode-Event und die gezeigte Kollektion standen unter dem Motto "Powerpuff Girls". Die Cartoon-Serie um die drei kleinen Superheldinnen Blossom, Bubbles und Buttercup lief von 1998 bis 2005 und umfasst insgesamt sechs Staffeln.