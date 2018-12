Elizabeth Matzinger aus der Arbeitsgruppe ergänzt: "Es geht auch darum, aufs Bauchgefühl zu hören. Wenn man den Eindruck hat: Mit dem stimmt was nicht, ist es wichtig, ihn nicht aus dem Blick zu verlieren. Wir holen andere Behörden mit ins Boot. Dann überlegen wir gemeinsam: Wer kann was tun?"

Seit Frühjahr haben bereits mehrere Treffen mit Vertretern aus Justiz, Isar-Amper-Klinikum, sozialpsychiatrischem Dienst, KVR, Jugend-, Gesundheits- und Landratsamt und anderen Behörden und Institutionen stattgefunden – zuletzt am Donnerstag im Polizeipräsidium.

Mehr als 100 Personen im Fokus – darunter auch psychisch auffällige

Anfangs fanden die Treffen in kleinerer Runde statt, am Donnerstag nahmen bereits 45 Vertreter daran teil. Der Polizei geht es dabei auch um Menschen, die aus bereits bestehenden Konzepten herausfallen. Darunter sind auch psychisch auffällige Menschen, zum Beispiel Patienten, die aus der Psychiatrie entlassen werden und als nicht ungefährlich eingeschätzt werden.

Ihnen gilt offenbar auch unter dem Aspekt besondere Aufmerksamkeit, dass im Januar das neue Bayerische Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz in Kraft tritt. Dessen Ziel ist unter anderem, Unterbringungen und Zwangsmaßnahmen soweit möglich zu vermeiden.

Mehr als 100 Fälle von potenziell gefährlich geltenden Personen wurden seit Frühjahr bereits besprochen. Für 20 Personen wurde sogar eine "Risiko-Analyse" erstellt. Eine elektronische Datenbank mit den Namen der Risiko-Personen gebe es nicht, sagte André Remy der AZ.

Vorreiter ist die Stadt Zürich

Der Grund ist offenbar, Kritikern, die den Datenschutz in Gefahr sehen, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Bis Frühjahr 2019 soll das Konzept stehen. Dann soll es möglichst in allen Polizeiinspektionen und Behörden - und auch in Schulen - feste Ansprechpartner geben. In Bremen und Hamburg ist ein Bedrohungsmanagement bereits fester Bestandteil der jeweiligen Sicherheitskonzepte.

Vorreiter für alle deutschen Städte ist Zürich. Dort wurde schon vor zehn Jahren ein Bedrohungsmanagement entwickelt.

