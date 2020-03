Udo Lindenberg findet emotionale Worte auf Instagram

Auf Instagram zeigt Udo Lindenberg unterdessen seine Bilder unter dem Motto "Ich bleib zu Hause". Dort teilte er auch ein emotionales Statement, in dem es unter anderem heißt: "die welt is voll am arsch und wir mittendrin.. aber durchhängen is nich. unser kumpel hoffnung is ja auch noch da, und trägt uns durch die schweren zeiten". Zudem forderte er seine Fans auf, zusammenzuhalten und zu Hause zu bleiben, wenn es geht.