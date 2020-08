Aufenthalt bis zu drei Monate Queen Elizabeth II. startet Sommerurlaub in Schottland

Der Tapetenwechsel dürfte dringend notwendig sein, das Paar hat die letzten fünf Monate wegen der Corona-Pandemie weitgehend in Isolation in Windsor verbracht. Zudem hat die Sommerresidenz Tradition: Elizabeth II. hat in ihrer 68-jährigen Regentschaft bisher jeden Sommer auf Schloss Balmoral verbracht.