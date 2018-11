Gefällt wird die Fichte am Samstag, ohne zu fallen, sonst könnten ja trotz Verschnürung Äste brechen: Der Baum kommt sofort per Kran auf den Tieflader, der ihn dann (hoffentlich wohlbehalten) am Montag im Morgengrauen nach München bringt. Dort wird er traditionsgemäß von der Münchner Feuerwehr aufgestellt und später mit rund 3.000 Lichtern geschmückt. Die offizielle Übergabe an die Stadt findet um 10 Uhr auf dem Marienplatz statt.