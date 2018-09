Die Aufarbeitung begann noch in der Kabine, am Montag wurde sie mit einigen Frust-Maß und dem Wiesn-Playmate auf dem Oktoberfest fortgesetzt. Die nächsten Aufarbeitungs-Akte ist am Wochenende am Oberwiesenfeld angesagt. Am Freitag (19.30 Uhr) empfängt der EHC die Krefeld Pinguine, am Sonntag sind dann die Kölner Haie (14 Uhr) zu Gast. Da wird dann auch wieder das Wiesn-Playmate ihre Aufwartung in Form des Eröffnungs-Bullys machen.