Bad Hindelang - Beim Klettern im Allgäu ist ein 73 Jahre alter Mann abgestürzt und ums Leben gekommen. Der Wanderer war in der Nähe von Bad Hindelang in anspruchsvollem Gelände unterwegs. Wie die Polizei am Montag berichtete, war der Mann am Vortag auf einem Wildpfad in die Tiefe gestürzt.