Bologna - Drei Tore in drei Spielen bei der U21-EM, dazu zwei Vorlagen – diese Bilanz weckt Begehrlichkeiten. Marco Richter (21), der Youngster vom FC Augsburg, gehört zu den Überraschungen des Turniers. Und es dürfte klar sein, dass für Richter, der von 2004 bis 2012 in der Jugend des FC Bayern spielte, demnächst Angebote reinflattern werden. Ob man in Augsburg deshalb schon unruhig ist?