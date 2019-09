Auf Twitter Mark Ruffalo kritisiert Boris Johnson für Hulk-Vergleich

"Wir werden am 31. Oktober ausscheiden"

Boris Johnson hatte im Interview mit der "Mail on Sunday" erklärt: "Je wütender Hulk wird, desto stärker wird Hulk." Und: "Hulk ist immer entkommen, egal wie eng gefesselt er war - und das gleiche gilt für dieses Land. Wir werden am 31. Oktober ausscheiden." Der Premierminister betonte dabei, dass er weiterhin an einen Brexit ohne Abkommen mit Brüssel festhalten werde. Zu diesem Thema trifft sich Johnson an diesem Montag mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker (64) in Luxemburg.