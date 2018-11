Auf SPD-Parteitag Klartext von OB Dieter Reiter: "Wir brauchen ein neues Team"

Verena Dietl: Die neue Hoffnungsträgerin

Eine, die für diesen Wechsel stehen könnte, ist Verena Dietl. Die 38-jährige Stadträtin wurde am Samstag neu in den Parteivorstand gewählt. Gemeinsam mit Florian von Brunn, Micky Wenngatz und Roland Fischer wird sie der wiedergewählten Parteichefin Claudia Tausend künftig als Stellvertreterin zur Seite stehen.

Dietl ist jung, durchaus sympathisch, eine ausgleichende Person. Als Vize-Chefin steht sie in der Rathaus-Fraktion momentan noch in zweiter Reihe hinter Alexander Reissl. In der SPD werden ihr aber auch höhere Aufgaben zugetraut. Und Dietl formulierte am Samstag dann auch gleich mal das Ziel für 2020: stärkste Fraktion bleiben. An Optimismus mangelt es den Genossen also nicht.

