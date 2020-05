Bayerisches Kabinett will klares Demo-Konzept

Das bayerische Kabinett hat sich am Dienstag ebenfalls mit den Demonstrationen beschäftigt. Staatskanzleichef Florian Herrmann kündigte an, dass das Innenministerium und die Kreisverwaltungsbehörden für kommende Demostrationen ein ganz klares Konzept erarbeiten werden und müssen. Zudem gebe es Überlegungen, in Zukunft Versammlungen nur noch an solchen Orte zu genehmigen, an denen die Hygiene- und Abstandsregeln besser eingehalten werden können. Es gehe darum, Demonstrationen durchführen zu können, "ohne Dritte zu gefährden oder dem Rechtsstaat auf der Nase herumzutanzen", so Herrmann (CSU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung.