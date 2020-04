Auf Instagram Mit Kinderfoto und Hasenohren: Heidi Klum wünscht Frohe Ostern

Die anhaltende Corona-Krise zwingt derzeit auch Heidi Klum (46, "Making the Cut") und ihre Familie in die Selbstisolation. Das bedeutet allerdings nicht, dass es still wird um die Chefjurorin von "Germany's next Topmodel". Pünktlich zu Ostern grüßt sie ihre über sieben Millionen Follower auf Instagram mit einem Kinderfoto, Hasenohren - und Ehemann Tom Kaulitz (30).