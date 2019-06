"Herzlichen Glückwunsch. Aber: Luftballons sind einfach nur scheisse für Tiere und Natur", schreibt so beispielsweise eine Abonnentin von M'Barek. Eine andere Followerin schreibt: "3X dürfen wir raten wo die Ballons als Müll landen... So was von überflüssig!!" Einige Nutzer finden sogar noch deutlichere Worte: "Luftballons lässt man heutzutage nicht mehr steigen, es sei denn, einem sind elendig verreckende Tiere egal."