Apotheker stellte dem Betrüger ein Falle

Statt dem Betrüger die Medikamente einfach auszuhändigen, lockten die Angestellten den Mann in eine Falle: Sie erzählten, dass das Mittel derzeit nicht verfügbar sei und der Betrüger am nächsten Tag wiederkommen solle. Am nächsten Tag warteten Ermittler des Rauschgiftkommissariats in der Apotheke und konnten den 36-Jährigen endlich festnehmen.